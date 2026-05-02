洗練されたデザインでファッション感度の高い雑貨が揃う【Francfranc（フランフラン）】へ行けば、日常生活を楽しくしてくれそうな「トキメキ雑貨」が見つかるはず。今回は、淡色で統一した可愛い雰囲気のインテリアや小物を多数紹介しているインフルエンサー@risa_.pianoさんのInstagram投稿から、フランフランのおすすめ雑貨をピックアップ。部屋や暮らしにおしゃれな彩りを添えて、トキメキにあふれた毎日を過ごしません