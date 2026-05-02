ディズニーの人気キャラクター・オラフが、パフォーマンス中に突然転倒--。そんな動画が拡散され、注目を集めています。「リアルすぎるのに転ぶの？」という驚きの声も広がりました。 実は最新ロボ、“歩くオラフ”だった このオラフは、『アナと雪の女王』に登場するキャラクターを再現した最新型アニマトロニクス。固定式ではなく、自ら歩き回る“フリーローミング型”で、ゲストと会話