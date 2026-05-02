第２子妊娠中の元ＡＫＢ４８・西野未姫のマタニティーショットが反響を呼んでいる。「家族３人でマタニティーフォトの撮影をしました」と２日までに自身のインスタグラムを投稿した西野。「このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ」と添えられた投稿では、夫でお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱と長女の二コリちゃん、そしてお腹の中の赤ちゃんと共に、パーティーのような