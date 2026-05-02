重ためのボブスタイルを長く続けているなら、シルエットや毛先の動きを少し工夫してみては？ 長さをキープしたままでも、今の空気感にマッチしたボブにアップデートできるんです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、ナチュラルで洗練されたボブスタイルを紹介するので、ぜひチェックしてみて。 襟足ギリギリの長さで魅せる暗髪ボブ 短く切り揃えた暗髪のミニボブは、シンプルでありながら大人の