◇プロボクシング▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦〇武居由樹（判定）ワン・デカン●（５月２日、東京ドーム）前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が、ＷＢＡアジア・スーパーバンタム級王者ワン・デカン（中国）に２―０の判定で勝利した。攻め込まれ、パンチを食らう場面も多く、結果がアナウンスされると場内はどよめいた。リング上のインタビューでは「こんな大したことない試合してしまって…