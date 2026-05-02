◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦〇王者・井上拓真（判定）挑戦者・井岡一翔●（２日・東京ドーム）元世界４階級王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝が、ＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝に挑み、０―３の大差判定で敗れた。日本人男子初の世界５階級制覇はならず、過去５戦全勝だった日本人対決でも初黒星を喫した。試合後に予定されていた記者会見はキャン