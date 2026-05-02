グラビアアイドルの髙峰じゅり(22)が、4月28日発売の「FLASH」最新号に登場した。 【写真】同性にも大人気！自慢の“97砲”を解放した姿 髙峰は2023年にグラビアアイドルとしてデビュー。同性愛者であることを公表しており、恋愛遍歴を赤裸々に明かしたことでバラエティ番組で話題になった。 同号では王道のランジェリーグラビアを披露。自慢の“97砲”を見せつけている。自身のインスタグラムで