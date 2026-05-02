グラビアアイドル・加藤玲菜が4月27日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場。30日にオフショットをアップし、反響を呼んでいる。 【写真】服の上からでも衝撃の破壊力ボリュームがケタ違い 発売日に合わせた投稿で表紙の写真をアップした加藤は「表紙・巻頭グラビアを務めさせていただきました！」と報告。「海と空が綺麗でとっても楽しい撮影でした！」と、沖縄での撮影だったことも明かした。 続けて「