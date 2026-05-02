テレビ朝日系「見取り図じゃん」が４月３０日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」をテーマに進行。盛山は、地上波トークバラエティー初登場となったＡＢＥＭＡの瀧山あかねアナウンサーを紹介。「（瀧山アナの）インスタとか見たことない？むちゃくちゃ水着載せまくってるから…」と話した。リリーが「それはもうオッケーなの？」と