『NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人』が2日、東京ドームで開催。Leminoの公式Xでは、まもなく試合が行われることが告知された。【画像】まだ間に合う！井上尚弥VS中谷潤人いよいよ！Leminoが告知＜対戦カード＞・ファイナル：WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級 タイトルマッチ 12R 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(MT)・セミ：スーパーバンタム級 8R 武居由樹(大橋) vs ワン