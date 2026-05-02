◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年5月2日神宮）ヤクルトの守護神・キハダが継続していたプロ野球記録がまさかの形でストップした。5―5の9回にマウンドへ。デビュー11試合目で初めてセーブの付かない場面で登板し、プロ野球記録の初登板からの連続セーブは10試合で止まった。4月19日の巨人戦でデビューから8戦連続セーブをマークし、プロ野球新記録を樹立。22日の広島戦で「9」、23日の同戦で「10」まで更新していた