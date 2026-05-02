【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−0 サンフレッチェ広島（5月2日／JFE晴れの国スタジアム）【映像】SNS論争！「足を踏んだ」瞬間（VARあり）サンフレッチェ広島のMF中野就斗が、ボックス内で足を踏まれて転倒したシーンでの判定が物議を醸している。広島は5月2日、明治安田J1百年構想リーグ第14節でファジアーノ岡山と対戦。中野は3−4−2−1の右ウイングバックで先発出場すると、ゴールレスで迎えた65分に決