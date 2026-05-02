「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）王者井上拓真（３０）＝大橋＝が同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝に３−０の判定勝ち。２度のダウンを奪う完勝で、初防衛に成功した。試合終了直後、拓真への雪辱戦を狙う那須川天心はＸのプロフィール画像を左拳を握る画像に変更。コメント欄などでは「再戦へ向けてのガッツポーズですね！！」、「リベンジ頼みます！」、「さあ、後は取り返すだ