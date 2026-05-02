イギリスの合同テロ分析センター（JTAC）は、テロ脅威の評価レベルを引き上げた。これまでは5段階中上から3段階目だったものの、2段階目の「SEVERE（深刻）」とした。北アイルランドは据え置いた。4月29日にロンドン北部のゴルダーズ・グリーンで発生した、歩行者刺傷事件などを受けたもの。ゴルダーズ・グリーンは、ユダヤ系コミュニティのほか、日本人も多く居住する治安が安定したエリアとして知られている。ロイター通信による