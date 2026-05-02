［J１百年構想リーグEAST第14節］FC東京 ２−０ 川崎／５月２日／味の素スタジアムFC東京のホームで行なわれた百年構想リーグ、２度目の多摩川クラシコ。約２か月前の川崎のホームで開催された“第１戦”に勝利していたFC東京は、この日もらしさを示した。ともに４−４−２のシステムを採用するなか、前半は互いにコンパクトな陣形を維持し、守備面でぶつかり合う展開を見せる。41分、その均衡を破ったのはFC東京だった。ボ