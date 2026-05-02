水戸ホーリーホックは５月２日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST第14節で横浜Ｆ・マリノスと敵地で対戦。90分では決着がつかず、１−１で突入したPK戦を３−１で制し、連敗を２で止めた。この一戦で、27分に同点ゴールを奪ったのが、渡邉新太だ。多田圭佑のクロスに反応したマテウス・レイリアのヘディングシュートは相手GKの朴一圭に弾かれたが、そのこぼれ球に素早く反応して押し込んだ。抜群の得点嗅覚を発