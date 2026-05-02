俳優の二宮和也さんは5月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。「これどこだかわかりますか？？」と問いかけました。【写真】二宮和也「これどこだかわかりますか？？」「これどこだかわかりますか？？ 」二宮さんは「これどこだかわかりますか？？ 羽田から飛び立ってすぐだったような気がします こりゃ、難しいと思います（アタクシが素人だからか？？）」とつづり、飛行機の機内から撮影した海に浮かぶ島の写真を投稿しています。