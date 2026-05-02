俳優の内田理央さんは5月2日、自身のInstagramを更新。ハワイを満喫する様子を披露しました。【写真】内田理央、ハワイ満喫ショットを披露「だーりおちゃんの水着姿って貴重かも」内田さんは「GWどこも行かないので いつかのハワイの思い出あげさせて下さい笑 オアフ島Part1」とつづり、11枚の写真を投稿。チューブトップの水着姿でホテルのプールで泳いだり、水上バイクを体験したり、ハワイグルメを楽しんだり。ハワイを満喫する