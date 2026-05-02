◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ同級4位・井岡一翔（志成）＜12回戦＞王者・井上拓真（大橋）（2026年5月2日東京ドーム）井岡一翔（37＝志成）が日本男子初の世界5階級制覇を逃した。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に0―3の判定で敗れ、5階級目の世界ベルト獲得に失敗。試合後は病院に直行し、予定されていた会見をキャンセルした。関係者によると頭部外傷、左目下付近を負傷したという。この日の試合