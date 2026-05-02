5月2日、京都競馬場で行われた9R・矢車賞（3歳1勝クラス・牝・芝2200m）は、岩田望来騎乗の4番人気、トリニティ（牝3・栗東・安田翔伍）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のレイクラシック（牝3・栗東・新谷功一）、3着にクリスレジーナ（牝3・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは2:12.0（良）。1番人気で川田将雅騎乗、ロングトールサリー（牝3・栗東・福永祐一）は、7着敗退。【京都6R】ルヴァンスレーヴ産駒 シュ