5月2日、京都競馬場で行われた6R・4歳上1勝クラス（牝・ダ1800m）は、池添謙一騎乗の1番人気、シュドゥン（牝4・栗東・上村洋行）が勝利した。1/2馬身差の2着に2番人気のアロマフェリス（牝4・栗東・辻野泰之）、3着にデルマサクラサク（牝4・栗東・牧田和弥）が入った。勝ちタイムは1:52.3（稍重）。【ユニコーンS】シルバーレシオが重賞初制覇…ルヴァンスレーヴ産駒はJRA重賞初V人気に応える池添謙一騎乗の1番人気、シュド