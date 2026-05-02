「高齢者の買い物や、日常生活の手伝いがきっかけとなって浮気相手に出会うこともあります。世話をしている者同士が頻繁に顔を合わせるうちに、恋愛に発展していくケースがあるのです」こう語るのは、探偵の山村佳子さん。横浜のリッツ探偵事務所の代表だ。最新の国勢調査（2020年）をベースに推計すると、食料品アクセス困難者は全国で904万人に達し、65歳以上の25.6%に相当する。75歳以上に限れば566万人、全75歳以上人口の31%に