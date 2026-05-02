韓国コスメブランドエチュードから、待望の新作マスカラが登場♡人気シリーズ「カールフィックスマスカラ」から、より長さと束感にフォーカスした新タイプが仲間入りします。湿気や暑さに負けない上向きまつ毛を叶え、夏のアイメイクを格上げしてくれる注目アイテムです♪ 新作ロングラッシュの魅力 「カールフィックスマスカラ ロングラッシュ ブラック」は、長さと存在感を追求した新