12回、井岡一翔（左）にパンチを浴びせる井上拓真＝東京ドームボクシングのダブル世界戦は2日、東京ドームで行われ、世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで統一王者の井上尚弥（大橋）が元世界バンタム級2団体統一チャンピオンの中谷潤人（M・T）の挑戦を受ける。33歳の井上尚は史上最長の世界戦27連勝更新が懸かる。スーパーバンタム級2戦目で28歳の中谷は日本男子4人目の4階級制覇を目指す。ともに32戦全勝で井上尚は