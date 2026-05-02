◇明治安田J1百年構想リーグG大阪5―0神戸（2026年5月2日パナスタ）神戸にとって信じがたい悪夢の1日になった。リーグ戦では19年10月の広島戦（6失点）以来7年ぶりとなる屈辱的な5失点。西地区首位はキープしているものの、アジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）後は2連敗となった。ミヒャエル・スキッベ監督は「非常に点差が付いた痛い敗戦」と沈痛。2点ビハインドの後半からは3バックシステムに変更したが失