子どもが頑張っていることや得意なことを、誰かに否定されたら……親としては穏やかな気持ちではいられないのではないでしょうか。とくにそれが、同じ保護者からの言葉だった場合、ショックや怒りはさらに強くなるかもしれません。今回紹介するのは、ある保護者との出来事に戸惑うママの投稿です。『うちの子が得意なことを面と向かって馬鹿にしてきた保護者がいる。旦那はブチギレ。「嫉妬だろうと許せない」ってさ。キレ顔をしな