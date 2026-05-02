お笑いコンビ「NONSTYLE」井上裕介（46）が、2日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、活動自粛期間中のエピソードを語った。16年12月に都内で、乗用車を運転中にタクシーに衝突し、そのまま逃走したとして、道交法違反で書類送検（後に不起訴）になるトラブルを起こしていた。その後、活動を自粛する期間があった。井上は当時を「言葉は良くないですけど、消えよう…く