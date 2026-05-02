ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（２日、東京ドーム）は王者・井上拓真（３０＝大橋）が挑戦者の同級４位・井岡一翔（３７＝志成）を３―０の判定で破り、初防衛に成功した。井岡は日本史上初の５階級制覇はならなかった。戦いは序盤に動いた。探り合いから井岡がジワジワ圧力をかける展開で迎えた２回終了間際、井岡の右ストレートを避けた拓真が左アッパーから連打の浴びせてダウンを奪う。続く３回も、拓真