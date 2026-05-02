2日午後6時28分ごろ、三重県南部で震度4を観測する地震がありました。今のところケガ人などの情報は入っていません。三重県尾鷲市に設置された地震発生時の情報カメラの映像では、数秒ほど小刻みに揺れた後、激しく揺れる様子が分かります。気象庁によりますと、2日午後6時28分ごろ、奈良県を震源地とする地震がありました。震源の深さは70kmで、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されています。この地震で