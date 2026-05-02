【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の北村匠海が5月2日、神奈川・赤レンガパークで開催された「第4回横浜国際映画祭」に出席。同映画祭への登壇の喜びを語った。【写真】「第4回横浜国際映画祭」に登壇した豪華芸能人◆「第4回横浜国際映画祭」“横浜ベイエリアで映画に浸る至福の5日間”と題し、日本屈指の港町かつ文化芸術の町である横浜にて、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催している「横浜国