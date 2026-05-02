義母から「家庭の味」を学ぼうとしたけれど、コレは普通じゃない…。醤油の量がおかしいんです。でも夫は義母のことを「料理が上手い」と言っていた。こんなもの、食べられたもんじゃないのに…！この料理を食べた夫はどう反応する？しょっぱすぎて食べられないよね？こうして味覚がおかしい義母VS栄美の最悪の生活が始まったのです…。>>【まんが】お義母さん！ 味が濃すぎです(ウーマンエキサイト編集部)