GW後半で5連休初日の2日、新幹線は下りで混雑のピークを迎えたほか、県内各地で休日を楽しむ人たちの姿が数多く見られました。GW折り返しを迎えた2日朝のJR静岡駅では、大きな荷物を持った家族連れなどの姿がみられました。JR東海によりますと新幹線は2日が下りの混雑のピークで、上りのピークは5日とみられるということです。また連休中の貴重な晴れ間ということもあり、静岡市の日本平動物園は休日を楽しむ多