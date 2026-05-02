■これまでのあらすじ部下の女性社員・笹岡が夫にべったりでモヤモヤが止まらない妻。ある晩、夫が残業して帰ってくる。笹岡がミスをして一緒に仕事をしていたようだ。ヤキモチのような言葉を言ってしまうと夫は笑い飛ばしてくれたが、子育てで手いっぱいの妻は不安だった。初めての育児でどうしようもなく疲れを感じているとき、夫が「里奈ちゃんから預かってきた」と手料理を持って帰ってきました。里奈ちゃんって…笹岡さんのこ