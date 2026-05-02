◆パ・リーグ日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックスが日本ハムとの空中戦を制し、敵地・エスコンフィールドで今季初勝利を収めた。同球場では、試合前時点で２５年からレギュラーシーズン５連敗。敗退した同年のＣＳ第１Ｓを含めると、７連敗だった鬼門でようやく白星を挙げた。打線は２回にシーモアが右越えへ３号２ラン。２―７の５回は森友が右越えに２号２ランを放り込むと、６回は宗が右中