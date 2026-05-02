フリーの上重聡アナウンサーが４６歳の誕生日を迎え、赤ちゃんの頃の写真を披露し話題を呼んでいる。上重アナは２日、自身のインスタグラムで「本日、４６歳になりました！！」と報告。赤ちゃん時代のショットをアップし、「＃誕生日＃朝５時に目が覚める＃名前が思い出せない」とハッシュタグをつけた。この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「 生まれた時からの美形男子でしたね」「上重くんもう４６歳なのぉ