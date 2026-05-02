出世レースに完敗して同期が上司に。25年間も会社にしがみついた私の「惨めな末路」【精神科医にお悩み相談】▶▶【マンガ】精神科医Tomyさんのお悩み相談室日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。「