日本スケート連盟公式Instagramは4月29日に投稿を更新し、フィギュアスケートのペアで「りくりゅう」として親しまれた木下グループ所属の木原龍一（33）と三浦璃来（24）が、現役引退会見に臨んだ際の舞台裏を公開した。投稿では、2人の衣装について紹介しており、木原が初めて作ったスーツを着用したこと、三浦が白いセットアップにハートのピアスを合わせたことを伝えている。 【画像】「披露