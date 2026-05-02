元プロ野球選手の高橋由伸（51）が4月28日、Instagramを更新。神奈川県の三崎漁港を訪れた際のプライベートショットを公開した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 投稿された写真は、店頭に並んだ新鮮なマグロを、高橋が真剣に見つめる様子をおさめたもの。半袖のパーカーに黒の短パン