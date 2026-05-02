［J１百年構想リーグEAST第14節］FC東京 ２−０ 川崎／５月２日／味の素スタジアム前節はアウェーで指揮官が交代したばかりの浦和に完敗を喫し、挽回を誓った川崎だったが、FC東京に０−２で敗れ、百年構想リーグでは多摩川クラシコで２連敗という悔しき結果を突き付けられた。俯く選手たちに、サポーターからは拍手とブーイングがまぜこぜになったような声援が送られた。いつものようにベンチの近くに立ち、選手たちを見守