【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが5月4・5日にスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』の大阪公演をヤンマースタジアム長居で開催。これに先駆けてメンバーが大阪入りした様子を収めた写真が公開された。 ■『ゼンジン未到』シリーズは、およそ2年ぶりの開催 同ツアーは、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計