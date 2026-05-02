卓球の世界選手権団体戦のイングランド戦でプレーする早田ひな＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は2日、ロンドンで決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が始まり、日本女子はイングランドに3―0で白星発進した。張本美和（木下グループ）早田ひな（日本生命）長崎美柚（木下グループ）が勝った。日本男子はドイツと対戦した。シングルスで先に3勝したチームが勝つ方式で争われ、シードを決めるリ