◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ井上拓真（大橋）3―0井岡一翔（志成）（2026年5月2日東京ドーム）元世界2階級王者で、現KWORLD3ジム会長の亀田大毅氏（37）が自身の公式YouTubeで、井上拓真―井岡一翔の一戦を生解説。一方的な展開に階級差を指摘した。5階級目の世界王座に挑戦した井岡が2度ダウンを喫して0―3の大差判定負け。大毅氏は「圧感じたと思う。体の。攻めてたのは井岡選手だけど（井岡の方が）圧かけら