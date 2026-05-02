image: generated at Flow 電気が足りない、足りるのか、これからどうする。世界中でそんな話を聞くようになりました。AIの計算に膨大な電力が必要となり、データセンターは増え続け、脱炭素のプレッシャーも変わらず重くのしかかります。そりゃあ、昨今の電気代の請求書を見て｢うおっ｣となるあの感覚も、地球規模で起きているのかもしれませんね。そんな中、世界では｢いやいや、まだ手はあ