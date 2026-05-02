敵地パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップの13号3ランを放つなど、3打数1安打3打点でチームは8-2で勝利した。試合後、球団公式が意外な手法で村上を称えた。村上のため、Google検索のような画面を作成した。上部に「SOXSEARCH」とあり、検索ワードは「mlb home run leader」。すると村上の選手ページが