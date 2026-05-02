悩まず1枚でコーデが決まるワンピースは、春夏のお出かけシーンのために1枚は持っておきたいところ。上品な印象に仕上がるネイビーを選べば、セレモニーからちょっとしたお出かけまで幅広く活躍しそうです。今回は【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場した、品よく着られるワンピースをピックアップします。 配色ラインで引き締まる上品ワンピ