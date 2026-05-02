妊娠後期、電車で通勤していた筆者。その日の朝は席もなく、つり革につかまっていたのですが、体力的にも気持ち的にも辛くなっていました。そんなとき、乗り合わせた中学生たちの行動で、沈んでいた気持ちが浮かび上がります。 妊娠後期の通勤ラッシュは、想像以上に負担が大きかった