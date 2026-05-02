YouTuberのヒカルが2日、自身のX(旧ツイッター)を更新。1日に投稿した動画の収益化が停止されたことを報告した。 【画像】収益化停止の証拠画像あまりにも見覚えのある画面に笑っちゃうｗｗｗ ヒカルは1日に「ヒカルのハンバーガー『ONIBURGER』5月2日(土)新発売」と題し、YouTubeに動画を公開した。冒頭に自身が桃太郎の服装をして出演する映像が流れ、「ふと、ハンバーガーと鬼をくっつけ