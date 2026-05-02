『沼にハマってきいてみた』場面カット NHK Ｅテレ『沼にハマってきいてみた』10代がハマる！きゅるりんってしてみて沼が、５月９日夜８時から放送される。10代がどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫る、Ｅテレのバラエティー番組「沼にハマってきいてみた」。今回は、Ｚ世代のＳＮＳでバイラルヒットを記録し続けている４人組ア