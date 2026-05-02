お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志（62）が2日、独自のプラットフォームでコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で、タレント伊集院光（58）をゲストに招いたトークを無料で生配信し、報道陣にその様子を公開した。幼少期から見ていたテレビ番組に話題が上ると、松本は「厳選されたものなんで60本ぐらいだけど、U−NEXT（ユーネクスト）で見られる分のドリフは全部見た」と、TBS系列で放送され、絶大な人