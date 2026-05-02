達人・井岡との手に汗握る攻防を制した拓真(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext新たな“審判の日”で王者としての真価を発揮した。5月2日、東京ドームで行われたボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦（12回戦）で、王者の井上拓真（大橋）は、世界4階級制覇王者の井岡一翔に判定決着（3-0）で勝利。ハイレベルな技術の応酬となった攻防を制した。【動画】井岡一翔を打ち崩した井上拓真の渾身アッパー！東京ドームを熱狂さ